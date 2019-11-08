«Держись, братуха!»: автовышка зависла на мосту в Кемеровском районе

СЕГОДНЯ 09:01 2019-11-08T09:35:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Автовышка пробила ограждение автомобильного моста и едва не угодила в реку в Кемеровском районе. Фотографии с зависшей автовышкой очевидцы выложили в соцсети.

По словам свидетелей происшествия, инцидент случился утром 8 ноября неподалеку от села Березово в Кемеровском районе. На кадрах, сделанных очевидцами, запечатлена автовышка. Пробив ограждение автомобильного моста через реку, она буквально зависла над водой под опасным углом. Очевидцы отмечают, что водитель, скорее всего, родился в рубашке: он сумел выбраться из машины.

«Держись, братуха!» - пожелал один из комментаторов водителю автовышки. Другой связал ДТП с «летней резиной и внезапным похолоданием». «Похоже на гусенка, который лапками держится», - отметил еще один из пользователей соцсети.

Автовышка зависла на мосту в Кемеровском районе. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кемерово"

К слову, комментаторы даже поспорили, где именно произошло ДТП: в Березово (Кемеровский район) или Березовском. Один из подписчиков настаивал на втором варианте: «Позапрошлой зимой на этом же месте фура купалась неделю». Однако автор поста местом ДТП указал именно Березово.

ИСТОЧНИК KP.RU