2019-11-09T08:33:30+03:00
Происшествия

Ушла с незнакомкой: в Кемерове прекращены поиски 16-летней школьницы

Тревогу забили родители пропавшей девушки
Галина ШЕЛГАЧЕВА
Поделиться:
Ушла с незнакомкой: в Кемерове прекращены поиски 16-летней школьницыУшла с незнакомкой: в Кемерове прекращены поиски 16-летней школьницыФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
Изменить размер текста:

16-летняя школьница из Кемерова вышла вечером на улицу, чтобы немного прогуляться. В оговоренное с родителями время она не вернулась домой. Как оказалось позже, девушка ушла с незнакомкой.

Мама школьницы обратилась в отдел полиции около 22.00. Женщина была обеспокоена: около семи часов вечера ее дочь ушла на улицу, однако в оговоренное время домой не вернулась. Девушку пытались найти самостоятельно, но это не принесло результатов. Тогда родители обратились за помощью к стражам порядка.

Сотрудники уголовного розыска, инспекторы ПДН, экипажи полиции, участковые отправились на поиски девушки. К счастью, вскоре им удалось разыскать ребенка – в соседнем дворе. Девушка призналась, что во время прогулки познакомилась со сверстницей и отправилась к ней в гости.

- Полицейские доставили несовершеннолетнюю по месту жительства и провели с семьей профилактическую беседу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Работникам «Юрмаша» выплатили долги по зарплате на 95,2 миллиона рублей
Парк аттракционов в ретро-стиле появится в Кузбассе
Пенсионерка из Кузбасса пострадала из-за денежной реформы
«Его сразу видно в толпе!»: мужчину со шрамами на лице разыскивают в Новокузнецке
В Кемерове вновь заработает популярный троллейбусный маршрут
В Россельхозбанке запущено единое фронт-офисное решение компании R-Style Softlab
Конфликт каратиста и педагога из Новокузнецка прокомментировали в полиции
Ветер усилится, а температура упадет: синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Кузбассе
Раненного киллером адвоката из Кемерова отключили от аппарата искусственной вентиляции легких
Спорт против искусства: тренер избил преподавателя в Новокузнецке
В центре Кемерова на выходных ограничат движение автотранспорта
Спортплощадку за четыре миллиона рублей построили в Мариинске
«Все увешаю знаками»: мэр Новокузнецка рассказал о судьбе Пионерского проспекта
Тюрьма - не курорт: в Шерегеше закроют колонию строгого режима
«Держись, братуха!»: автовышка зависла на мосту в Кемеровском районе
Лоб в лоб: в Новокузнецке столкнулись иномарка и КамАЗ
После двух громких преступлений Росгвардия усилит меры защиты в Кузбассе
Голубоглазого мужчину из Яи разыскивают в Кузбассе
52 пожарных тушили ночью известную кемеровскую шашлычную
В Кузбассе пьяный рецидивист бросался на женщин с ножом
В Новокузнецке дети-сироты получили ключи от новых квартир
Исчезающий пол: в Кузбассе наблюдается дефицит мужчин