Ушла с незнакомкой: в Кемерове прекращены поиски 16-летней школьницы

СЕГОДНЯ 08:33 2019-11-09T08:33:30+03:00

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16-летняя школьница из Кемерова вышла вечером на улицу, чтобы немного прогуляться. В оговоренное с родителями время она не вернулась домой. Как оказалось позже, девушка ушла с незнакомкой.

Мама школьницы обратилась в отдел полиции около 22.00. Женщина была обеспокоена: около семи часов вечера ее дочь ушла на улицу, однако в оговоренное время домой не вернулась. Девушку пытались найти самостоятельно, но это не принесло результатов. Тогда родители обратились за помощью к стражам порядка.

Сотрудники уголовного розыска, инспекторы ПДН, экипажи полиции, участковые отправились на поиски девушки. К счастью, вскоре им удалось разыскать ребенка – в соседнем дворе. Девушка призналась, что во время прогулки познакомилась со сверстницей и отправилась к ней в гости.

- Полицейские доставили несовершеннолетнюю по месту жительства и провели с семьей профилактическую беседу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU