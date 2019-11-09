"Подожгли!": кузбассовцы обсуждают крупный пожар в бараке
Кузбассовцы обсуждают крупный пожар, который произошел в ранним субботним утром, 9 ноября. Жители предполагают, что здание могли специально поджечь.
В одной из групп города в социальной сети жители Ленинска-Кузнецкого опубликовали видео с места пожара. На кадрах видно: одноэтажное многоквартирное здание охвачено пламенем.
"Подожгли!": кузбассовцы обсуждают крупный пожар в бараке.Видео: vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112"
По словам жителей, в доме заняты были всего две квартиры: в одной проживала немолодая семья, в другой — пожилая женщина.
Пользователи предполагают: аварийный дом могли поджечь специально.
– Это уже не первый случай с такими бараками, - намекает один из подписчиков на поджог.
Есть и другие версии. Некоторые утверждают, что в пустующих помещениях часто грелись бездомные. Они-то и могли быть причастны к событию, ведь очаг возгорания находился в нежилой квартире.
— Возможно, бомжи грелись или замыкание проводки, ведь погода очень плохая, а провода все подергали. Думаю вряд ли кто-то позаботился их изолировать после того, как сорвал, — высказывается пользователь.
Однако в сотрудники МЧС эту информацию опровергли. Предварительно специалисты установили, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
Отметим, ранее сообщалось, что во время тушения пламени пожарные спасли женщину, которая не могла выбраться из квартиры самостоятельно.
ИСТОЧНИК KP.RU