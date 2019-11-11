2019-11-11T11:38:44+03:00
Общество

71-летний новокузнечанин из-за взятки в 200 рублей попал под суд

Пожилой мужчина пытался дать денег инспектору ДПС
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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71-летний новокузнечанин из-за взятки в 200 рублей попал под суд71-летний новокузнечанин из-за взятки в 200 рублей попал под судФото: Иван МАКЕЕВ
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71-летнего жителя Новокузнецка обвиняют в покушении на дачу взятки инспектору ДПС. Из-за предложенных 200 рублей мужчина предстанет перед судом.

Пожилой новокузнечанин отправился в дорогу на своем автомобиле. Вот только полиса ОСАГО у мужчины не было. Когда он проезжал в районе поселка Кузедеево Новокузнецкого района, мужчину остановили сотрудники ГИБДД. Проверив документы, они отметили, что у автолюбителя нет полиса ОСАГО. Водителя пригласили в служебный автомобиль, чтобы составить постановление по делу об административном правонарушении. Мужчина же решил предложить сотруднику 200 рублей, чтобы тот не составлял протокол.

- Полицейский о коррупционном предложении сообщил руководству. Обвиняемый вину в совершении инкриминируемого ему деяния не признал, со следствием не сотрудничал, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. -

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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