Новый мэр Юрги официально вступил в должность

СЕГОДНЯ 08:23 2019-11-12T10:13:17+03:00

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Инаугурация вновь избранного главы Юрги состоялась 12 ноября в Большом зале администрации города. Алексей Фомин, ранее исполнявший обязанности мэра, официально вступил в должность.

Удостоверение главы Юргинского городского округа и знак главы города Алексею Фомину вручил председатель Юргинского городского Совета народных депутатов, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Крылов. В свою очередь, Алексей Фомин принес присягу.

- Торжественно клянусь осуществлять данные мне полномочия исключительно в интересах населения муниципального образования, всей своей деятельностью способствовать его экономическому, социальному и культурному развитию, соблюдать Конституцию Российской Федерации, закон Российской Федерации, Устав города, - произнес Фомин.

Алексей Фомин родился в 1983 году в Киселевске. В 2005 году окончил РГТЭУ, в 2018 году прошел переподготовку по программе «Государственное и муниципальное управление на региональном уровне» в Кемеровском государственном сельскохозяйственном институте.

С 2012 года - директор муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района». В 2013-м назначен замглавы Кемеровского муниципального района по строительству и ЖКХ. С 2015-го - первый замглавы Кемеровского муниципального района. С сентября 2018 года исполнял обязанности главы Юрги.

ИСТОЧНИК KP.RU