2019-11-12T10:30:45+03:00
Происшествия

Повар из Новокузнецка оказался террористом

Он может лишиться свободы на срок до семи лет
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Повар из Новокузнецка оказался террористомПовар из Новокузнецка оказался террористомФото: Евгения ГУСЕВА
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26-летний новокузнечанин, работающий поваром в одном из кафе, оказался не слишком миролюбивым человеком. В свободное от работы время в соцсетях он размещал комментарии, призывающие к терроризму.

В одном из городских пабликов соцсети «ВКонтакте» молодой человек оставил комментарий в обсуждении одной из статей. В комментарии он высказал мнение, что на действующую муниципальную власть нужно воздействовать радикально, вплоть до организации взрывов в Новокузнецке. Этот пост был обнаружен во время мониторинга соцсетей сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области.

- Следственным отделом УФСБ России по Кемеровской области - Кузбассу в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма, - отметили в пресс-службе ведомства. - Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание - лишение свободы на срок до семи лет.

В данный момент идет расследование уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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