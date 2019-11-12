Повар из Новокузнецка оказался террористом
26-летний новокузнечанин, работающий поваром в одном из кафе, оказался не слишком миролюбивым человеком. В свободное от работы время в соцсетях он размещал комментарии, призывающие к терроризму.
В одном из городских пабликов соцсети «ВКонтакте» молодой человек оставил комментарий в обсуждении одной из статей. В комментарии он высказал мнение, что на действующую муниципальную власть нужно воздействовать радикально, вплоть до организации взрывов в Новокузнецке. Этот пост был обнаружен во время мониторинга соцсетей сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области.
- Следственным отделом УФСБ России по Кемеровской области - Кузбассу в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма, - отметили в пресс-службе ведомства. - Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание - лишение свободы на срок до семи лет.
В данный момент идет расследование уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU