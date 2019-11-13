Обидные слова вынудили двух юных кемеровчан сбежать из дома

13 Нояб. 19:47 2019-11-13T19:47:21+03:00

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Накануне ночью в дежурную часть межмуниципального одела МВД России «Юргинский» обратились родители двух школьников, которые учатся в одном классе. Они сообщили, что вечером их 11-летние сыновья вместе ушли на улицу, а через некоторое время перестали отвечать на телефонные звонки и не вернулись домой ночевать.

Сотрудники полиции тут же организовали поиск школьников. Экипажи полиции, сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные и инспекторы по делам несовершеннолетних стали проверять все адреса, где могли бы быть дети. Беседы с одноклассниками, проверка территории частного сектора, патрулирование улиц… Стражи порядка бросили все силы на то, чтобы найти школьников. И это вскоре дало результат: ребят нашли в подъезде одного из городских общежитий.

- Полицейские выяснили, что приятели не вернулись домой из-за того, что днем каждому из них родители сделали замечания по поводу поведения и учебы, - рассказали о причинах ухода детей из дома в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - Противоправных действия в отношении подростов не совершалось.

Инспекторы ПДН провели со школьниками профилактическую беседу и передали их законным представителям.

ИСТОЧНИК KP.RU