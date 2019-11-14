14 Нояб. 08:52 2019-11-14T10:07:25+03:00

В Кузбассе появится военная кафедра для студентов всех вузов. ФОТО: кадр видео СТС-Кузбасс.

Она начнет работать уже в 2020 году

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В ходе бюджетного послания губернатор Сергей Цивилев рассказал о том, когда начнет работать военная кафедра в Кузбассе. Предполагается, что пройти обучение на ней смогут студенты кузбасских вузов.

- В 2020 году в Кузбассе начнет работать военная кафедра для всех высших учебных заведений региона, - сказал Сергей Цивилев. - Мы уже подготовили площадку, аттестовали ее в Министерстве обороны Российской Федерации.

Эта площадка находится на территории КузГТУ. Пройти же обучение на кафедре смогут студенты абсолютно всех кузбасских вузов. Примечательно, что военную подготовку они могут пройти без отрыва от учебы.

Напомним, увидеть и услышать бюджетное послание Сергея Цивилева можно в эфире телеканалов «СТС Кузбасс», «Кузбасс 24», «10 канал» и на сайтах ctc-kuzbass.ru и 10kanal.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU