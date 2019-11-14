14 Нояб. 09:05 2019-11-14T09:07:35+03:00

Сергей Цивилев рассказал, когда ликвидируют очереди в детские сады в Кузбассе Фото: Мария ЛЕНЦ

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в прямом эфире бюджетного послания назвал сроки, когда исчезнут очереди в детские сады.

Во время бюджетного послания Сергей Цивилев сообщил, когда будут ликвидированы очереди в детские сады в Кузбассе. Так, губернатор отметил, что в 2019 году уже заработали два новых детских сада в Прокопьевском и Гурьевском районах. До конца года откроется еще пять садов.

- В 2020-2021 годах мы построим 20 детских садов на 3600 мест и полностью ликвидируем очереди в сады детей в возрасте до трех лет, - сказал Сергей Цивилев.

Напомним, увидеть и услышать бюджетное послание Сергея Цивилева можно в эфире телеканалов «СТС Кузбасс», «Кузбасс 24», «10 канал» и на сайтах ctc-kuzbass.ru и 10kanal.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU