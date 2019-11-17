СЕГОДНЯ 07:07 2019-11-17T07:07:58+03:00

В Кузбассе на горе Югус появилась пушка для искусственного оснежения. ФОТО: Instagram Владимира Чернова

Теперь горнолыжный сезон начнется раньше, а закончится позже

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В Кузбассе на горе Югус появилось специальное оборудование для искусственного оснежения. Теперь горнолыжный сезон в туристическом месте начнется раньше, а закончится позже.

Также благодаря такой системе на одной из лучших горнолыжных трасс Сибири появится возможность принимать соревнования всероссийского и международного уровней. А пока горнолыжный комплекс готовится к запуску нового сезона. Об этом на свой странице в социальной сети рассказал глава Междуреченского городского округа Владимир Чернов.

– Агрегаты достаточно мощные, чтобы обеспечить снегом все трассы, даже если за зиму не упадет ни одной снежинки. Я очень рад, что нам это удалось! Уже совсем скоро наведем порядок на горе и вместе громко и ярко откроем горнолыжный сезон! Жду с нетерпением! – пишет Владимир Чернов.

Вместе с главой городского округа порадовались и частные гости Югуса. Они высказали свой восторг и отметили, что давно заготовили лыжи.

– Новость шикарная! Гору надо и дальше развивать. Старт сезона давно ждем. Лыжи уже напарафинены. Спасибо, – отвечают комментатор

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Видео, снятое на горе Югус, Сергей Кузнецов разместил на своей странице в Instagram. На кадрах съемки видно, как глава Новокузнецка улыбается, съезжая с горы. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU