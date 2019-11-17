Новокузнечане жалуются на ужасное состояние городской больницы

СЕГОДНЯ 09:49 2019-11-17T09:49:29+03:00

Они опубликовали фото в одной из групп города

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Новокузнечане опубликовали фотографии клинической городской больницы №5 в одной из групп города и пожаловались на ее ужасающее состояние.

Автора снимка потрясло состояние медицинского учреждение. Она считает, что в таких условиях лечить людей просто невозможно.

– Предлагаю нашим горожанам посмотреть на состояние больницы №5. Это просто ужас! Вместо тысячи слов, достаточно просто взглянуть на эти фотографии, – пишет девушка.

Комментаторы с ней согласны. Однако они утверждают, что, несмотря на ветхость здания, специалисты в учреждении работают прекрасные.

– Очень жаль, больница хорошая. Один печеночный центр чего стоит! И специалисты классные! Персонал очень добрый и внимательный, – отвечает пользователь.

Это не первый случай, когда обсуждается плохое состояние медицинского учреждения. Фотографии с облупленным фасадом с завидной регулярностью появляются в сетях. Впрочем, о состоянии больницы известно и в департаменте здравоохранения области. Еще в 2018 году на пресс-конференции, посвященной объединению нескольких больниц Новокузнецка, главный врач детской клинической больницы №4 Сергей Щепетков сказал о том, что здание учреждения нужно капитально ремонтировать.

– В городской больнице №5 накопились серьезные проблемы с материально-техническим оснащением и состоянием медучреждения в целом. В таких условиях пациентов принимать нельзя, – говорил руководитель.

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В один медицинский центр в Новокузнецке объединят детскую клиническую больницу №4, детская больница №3 и больницу №5. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU