В Кузбассе за день выпала десятидневная норма осадков

СЕГОДНЯ 16:55 2019-11-17T16:55:49+03:00

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Десятидневная норма осадков выпала за сутки в Кузбассе. Чтобы справиться со снегом, на дорогах региона работает более тысячи единиц техники.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на своей странице во «ВКонтакте» призвал жителей региона быть предельно внимательными на дорогах и отметил, что коммунальщики борются с выпавшим снегом. Также он отметил, что снег и метель сохранятся и в ночь с воскресенья на понедельник, и в первый рабочий день недели. Кроме того, ожидается гололедица.

Чтобы избежать аварийных ситуаций, на дороги вышло более тысячи единиц техники и 1,5 тысяч работников дорожных организаций и управляющих компаний. А при необходимости их количество будет увеличено вдвое.

- Обращаюсь с просьбой к жителям региона: по возможности откажитесь от дальних поездок. Если это невозможно, тогда возьмите с собой в дорогу теплые вещи, устройство для зарядки телефона, - написал Сергей Цивилев. - При движении в городе соблюдайте скоростной режим и будьте осторожными. Берегите себя!

ИСТОЧНИК KP.RU