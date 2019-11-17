В Кузбассе за день выпала десятидневная норма осадков
Десятидневная норма осадков выпала за сутки в Кузбассе. Чтобы справиться со снегом, на дорогах региона работает более тысячи единиц техники.
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на своей странице во «ВКонтакте» призвал жителей региона быть предельно внимательными на дорогах и отметил, что коммунальщики борются с выпавшим снегом. Также он отметил, что снег и метель сохранятся и в ночь с воскресенья на понедельник, и в первый рабочий день недели. Кроме того, ожидается гололедица.
Чтобы избежать аварийных ситуаций, на дороги вышло более тысячи единиц техники и 1,5 тысяч работников дорожных организаций и управляющих компаний. А при необходимости их количество будет увеличено вдвое.
- Обращаюсь с просьбой к жителям региона: по возможности откажитесь от дальних поездок. Если это невозможно, тогда возьмите с собой в дорогу теплые вещи, устройство для зарядки телефона, - написал Сергей Цивилев. - При движении в городе соблюдайте скоростной режим и будьте осторожными. Берегите себя!
ИСТОЧНИК KP.RU
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