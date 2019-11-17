2019-11-17T16:55:49+03:00
Общество

В Кузбассе за день выпала десятидневная норма осадков

К осторожности на дорогах призвал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев
Галина ШЕЛГАЧЕВА
Поделиться:
В Кузбассе за день выпала десятидневная норма осадков. ФОТО: пресс-служба АКОВ Кузбассе за день выпала десятидневная норма осадков. ФОТО: пресс-служба АКО
Изменить размер текста:

Десятидневная норма осадков выпала за сутки в Кузбассе. Чтобы справиться со снегом, на дорогах региона работает более тысячи единиц техники.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на своей странице во «ВКонтакте» призвал жителей региона быть предельно внимательными на дорогах и отметил, что коммунальщики борются с выпавшим снегом. Также он отметил, что снег и метель сохранятся и в ночь с воскресенья на понедельник, и в первый рабочий день недели. Кроме того, ожидается гололедица.

Чтобы избежать аварийных ситуаций, на дороги вышло более тысячи единиц техники и 1,5 тысяч работников дорожных организаций и управляющих компаний. А при необходимости их количество будет увеличено вдвое.

- Обращаюсь с просьбой к жителям региона: по возможности откажитесь от дальних поездок. Если это невозможно, тогда возьмите с собой в дорогу теплые вещи, устройство для зарядки телефона, - написал Сергей Цивилев. - При движении в городе соблюдайте скоростной режим и будьте осторожными. Берегите себя!

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Кузбассе»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«ДТП и не одно»: на кузбасской трассе образовалась пробка
Три ребенка из Кузбасса стали героями программы на центральном телеканале
В Кемерове открылась усадьба Деда Мороза
Снежно и скользко: какой будет погода 18 ноября в Кузбассе
Два автомобиля сгорели ночью в Кемерове
Новокузнечане жалуются на ужасное состояние городской больницы
Рабочий получил ожоги при пожаре в кузбасском поселке
В Кузбассе жителей одного из поселков переселили в новые квартиры
Новокузнечанин попал под следствие после бурной вечеринки
Шалость удалась: игравшие со спичками дети подожгли многоквартирный дом в Кузбассе
В Кузбассе на горе Югус появилась пушка для искусственного оснежения
Рецидивист-наркоман из Кемерова ограбил пункт приема металла
Кемеровские врачи начали лечить детей с острым лейкозом
В Новокузнецке пройдет городская ярмарка ко Дню матери
По пути в Кузбасс междугородний автобус вспыхнул на трассе
Моцарт, Бах или Вивальди: На вокзалах Кузбасса зазвучат классические композиции
Новокузнецкий «Металлург» одержал первую победу после смены главного тренера
Мэр Кемерова Илья Середюк отмечает день рождения
В воскресенье в Кузбассе резко потеплеет
В Кузбассе пенсионерка осталась без денег после похода в больницу