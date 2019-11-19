2019-11-19T06:08:52+03:00
Общество

Стала известна судьба кемеровского ТЦ «Радуга»

ТЦ работает, собственники обжаловали запрет эксплуатации
Екатерина РОМАНОВА
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Стала известна судьба кемеровского ТЦ «Радуга»Стала известна судьба кемеровского ТЦ «Радуга»Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Ровно месяц назад суд потребовал приостановить деятельность ТЦ до устранения нарушений. Сейчас стала известна судьба «Радуги».

В октябре суд удовлетворил требования и постановил приостановить деятельность ТЦ «Радуга» до устранения нарушений требований пожарной безопасности. Решение суда должно было вступить в силу через месяц, и до 15 ноября торговый центр продолжал работать. Теперь же стало известно, что его закрывать не будут. Эксплуатация торгового центра вновь разрешена, так как, по словам представителя истца, администрации города Кемерово, ситуация в самом ТЦ изменилась в лучшую сторону.

Кроме того, собственники «Радуги» подали апелляционную жалобу в Арбитражный суд Кемеровской области, чтобы оспорить запрет эксплуатации здания. Уведомление об этом появилось в картотеке электронных дел суда, однако заявленные требования пока не озвучиваются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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