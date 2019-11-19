2019-11-19T09:57:40+03:00
Происшествия

Алиментщица из Кемерова принесла приставам шприцы с героином

Пять шприцов обнаружили при досмотре
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Алиментщица из Кемерова принесла в отдел судебных приставов шприцы с героином.Алиментщица из Кемерова принесла в отдел судебных приставов шприцы с героином.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Жительница Кемерова явилась в отдел судебных приставов с запрещенными предметами. В ее сумочке находились пять шприцев. По словам самой женщины, в трех из них была вода, а в двух - героин.

Горожанка задолжала более 500 тысяч рублей на содержание своего ребенка. Ее пригласили в отдел судебных приставов, чтобы провести беседу, и женщина явилась. Однако при досмотре на входе в здание оказалось, что в ее сумочке лежат пять шприцев. Сама алиментщица заявила, что в двух из них находится героин, а еще в трех - обычная вода.

Судебный пристав по ОУПДС после досмотра вызвал сотрудников полиции для выяснения обстоятельств, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области. - Алиментщицу передали сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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