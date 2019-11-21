2019-11-21T11:20:22+03:00
Общество

Немного теплее за стеклом: какой будет погода 22-25 ноября в Кузбассе

Синоптики дали прогноз погоды на выходные
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Немного теплее за стеклом: какой будет погода 22-25 ноября в КузбассеНемного теплее за стеклом: какой будет погода 22-25 ноября в КузбассеФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Вот и наступают последние выходные ноября, а вместе с ним и календарной осени. Каким будет конец недели в Кузбассе? Порадуют последние ноябрьские дни теплом или морозом?

В пятницу, 22 ноября, в Кузбассе будет преобладать температура -14… -19 градусов. Местами будет холоднее - до -24. Северо-западный ветер при порывах может достигать 14 метров в секунду. На территории всей области пройдет небольшой снег. К ночи столбики термометров опустятся до -16… -21, местами - до -26.

В субботу еще немного потеплеет: днем температура воздуха достигнет -11… -16 градусов. Местами морозы по-прежнему будут более сильными - до -21. А вот ночью преобладающей температурой будет -16… -21 градус. Сохранятся небольшой снег и порывистый северо-западный ветер.

В воскресенье днем в большинстве территорий сохранится прежняя температура. Впрочем, местами будет совсем тепло: лишь -5… -10. День ожидается преимущественно без осадков. Ночная температура, по прогнозам синоптиков, будет держаться в пределах -14… -19 градусов.

Последняя неделя календарной осени начнется с небольшого снега и порывистого северо-западного ветра. Днем воздух прогреется лишь до -12… -17, а к ночи температура опустится до -15… -20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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