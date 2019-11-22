2019-11-22T09:08:10+03:00
Общество

Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Кузбасс

Он встретится с жителями региона 26 декабря
Яна ПОПОВА
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Кузбасс посетит Дед Мороз из Великого УстюгаКузбасс посетит Дед Мороз из Великого УстюгаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Кузбасс приедет Дед Мороз из Великого Устюга. Он встретится со всеми желающими 26 декабря.

Любимый сказочный герой посетит столицу Кузбасса Кемерово 26 декабря. Он возглавит большой парад Дедов Морозов, который пройдет на площади советов.

– Я уже созвонился со своим руководителем, Дедом Морозом из Великого Устюга. Он сказал, что с радостью посетит наш регион, – отметил Дед Мороз проекта «В Новый год вместе».

Также он отметил, что после парада будет организована встреча со сказочным гостем. Жители региона смогут подойти к Деду Морозу из Великого Устюга и рассказать ему о своих заветных желаниях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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