Эпидемия кори дошла до Кузбасса

СЕГОДНЯ 09:59 2019-11-22T12:50:21+03:00

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Два маленьких кемеровчанина, отдыхавших в Таиланде, вернулись домой заболевшими. Врачи диагностировали у них корь. Среди осложнений опасного заболевания - слепота, энцефалит и пневмония.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Кемеровской области, двое детей 3 и 5 лет вместе с родителями отдыхали в Королевстве Таиланд. Вместе с сувенирами и загаром в Кузбасс они привезли опасное вирусное заболевание - корь. Оба ребенка не были привиты от кори.

Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что всего за девять месяцев в России зафиксировано 4126 случаев кори. В сравнении с тем же периодом 2018 года заболеваемость выросла в 1,8 раза.

- Уважаемые жители Кемеровской области, не привитые против кори, не болевшие корью, защититесь от кори, сделайте прививку против этой инфекции, - обращаются к кузбассовцам специалисты регионального Роспотребнадзора.

Справка «КП»:

Корь передается воздушно-капельным путем и является чрезвычайно заразным заболеванием. На 8-12-й день после заражение появляется лихорадка, недомогание, кашель, насморк, воспаление слизистой глаз. Затем появляются белые пятна, окруженные каймой, после - высыпания, которые появляются сначала за ушами, а потом распространяются по всему телу. Поднимается температура до 39 градусов, появляется светобоязнь.

При кори очень высок риск развития тяжелых осложнений - пневмонии, энцефалита, слепоты, отита, у беременных - потери плода. При этом заболеть могут и дети, и взрослые. Специфического лечения от кори нет. Единственное безопасное и эффективное средство профилактики - вакцианция.

ИСТОЧНИК KP.RU