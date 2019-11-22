Губернатор Кузбасса показал проект музейного комплекса в Кузбассе
Сергей Цивилев опубликовал эскизы музейного комплекса, который в скором времени будет построен в Кемерове. Кроме того, он поздравил с юбилейными датами областные музеи.
Губернатор Кузбасса показал проект музейного комплекса в Кузбассе.Видео: пресс-служба АКО
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на своей странице в соцсети разместил видеоролик, в котором рассказал о будущем музейно-выставочном и культурно-образовательных комплексах, который в скором времени будут построены в Кемерове. Судя по презентации, музейный комплекс спроектирован в футуристическом стиле.
- По решению Президента России Владимира Путина в Кузбассе создается Сибирский культурно-образовательный и музейно-выставочный комплекс, благодаря чему все наши музеи будут интегрированы в единое музейно-выставочное пространство в рамках кластера, - отметил губернатор.
Проект будущего комплекса. ФОТО: кадр видео АКО.
Кроме того, Сергей Цивилев поздравил с 90-летием Кемеровский областной краеведческий музей и с 50-летием Кемеровский областной музей изобразительных искусств. Он отметил, что музеи идут в ногу со временем: становятся цифровыми, оснащаются системами мультимедиа-гидов.
- Задача наших музеев стать одними из лучших в стране, сохранять историко-культурное и природное наследие Кузбасса, - заметил Сергей Цивилев. - Искренне поздравляю музеи Кузбасса с юбилеями. Желаю вам воплощения в жизнь самых смелых творческих замыслов и процветания на долгие годы!
Здания в футуристическим стиле. ФОТО: кадр видео АКО.
ИСТОЧНИК KP.RU