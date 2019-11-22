2019-11-22T13:36:29+03:00
Общество

Губернатор Кузбасса показал проект музейного комплекса в Кузбассе

Также глава региона поздравил два кемеровских областных музея с юбилеями
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Губернатор Кузбасса показал проект музейного комплекса в Кузбассе. ФОТО: кадр видео АКО.Губернатор Кузбасса показал проект музейного комплекса в Кузбассе. ФОТО: кадр видео АКО.
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Сергей Цивилев опубликовал эскизы музейного комплекса, который в скором времени будет построен в Кемерове. Кроме того, он поздравил с юбилейными датами областные музеи.

Губернатор Кузбасса показал проект музейного комплекса в Кузбассе.Видео: пресс-служба АКО

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на своей странице в соцсети разместил видеоролик, в котором рассказал о будущем музейно-выставочном и культурно-образовательных комплексах, который в скором времени будут построены в Кемерове. Судя по презентации, музейный комплекс спроектирован в футуристическом стиле.

- По решению Президента России Владимира Путина в Кузбассе создается Сибирский культурно-образовательный и музейно-выставочный комплекс, благодаря чему все наши музеи будут интегрированы в единое музейно-выставочное пространство в рамках кластера, - отметил губернатор.

Проект будущего комплекса. ФОТО: кадр видео АКО.

Проект будущего комплекса. ФОТО: кадр видео АКО.

Кроме того, Сергей Цивилев поздравил с 90-летием Кемеровский областной краеведческий музей и с 50-летием Кемеровский областной музей изобразительных искусств. Он отметил, что музеи идут в ногу со временем: становятся цифровыми, оснащаются системами мультимедиа-гидов.

- Задача наших музеев стать одними из лучших в стране, сохранять историко-культурное и природное наследие Кузбасса, - заметил Сергей Цивилев. - Искренне поздравляю музеи Кузбасса с юбилеями. Желаю вам воплощения в жизнь самых смелых творческих замыслов и процветания на долгие годы!

Здания в футуристическим стиле. ФОТО: кадр видео АКО.

Здания в футуристическим стиле. ФОТО: кадр видео АКО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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