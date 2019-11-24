В 2020 году в Кемерове откроют военный учебный центр

СЕГОДНЯ 08:59 2019-11-24T09:21:10+03:00

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В следующем году при Кузбасском государственном университете имени Горбачева в Кемерове откроется военный учебный центр. Подготовку в нем будут проходить все студенты региона.

Об открытии центра 23 ноября сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в рамках рабочего визита в Москве.

-Коллеги из министерства обороны утвердили у нас в Кузбассе военно-образовательный центр. Это военная подготовка для всех наших университетов, чтобы ребята могли без отрыва от учебы пройти службу, получить без отрыва сержантское или офицерское звание. Это удержит определенный поток (молодежи), который уезжает из-за этой проблемы, потому что у нас была одна [военная] кафедра, но она была закрыта в 2011 году, - цитирует Сергея Цивилева ТАСС.

Напомним, что еще раньше о планах открыть в столице Кузбасса военный учебный центр заявлял министр обороны России Сергей Шойгу.

ИСТОЧНИК KP.RU