2019-11-26T06:14:09+03:00
Общество

В Новокузнецке объявили вознаграждение за маршрутку с выпавшей дверью

Автобус и его владельца разыскивают с вечера понедельника
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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В Новокузнецке объявили вознаграждение за маршрутку с выпавшей дверью. ФОТО: vk.com, "Подслушано Новокузнецк"В Новокузнецке объявили вознаграждение за маршрутку с выпавшей дверью. ФОТО: vk.com, "Подслушано Новокузнецк"
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Пассажиров, ехавших в маршрутке №14 вечером в понедельник, просят откликнуться. Загадочный автобус с синими шторками и без двери пока не удается найти. Тому, кто сообщит номер автобуса, обещают вознаграждение.

В Новокузнецке объявили вознаграждение за маршрутку с выпавшей дверью.Видео: Instagram Евгении Корюковой

- опять анекдотическая ситуация: со вчерашнего вечера разыскиваем автобус, у которого дверь выпала. На ходу выдавили пассажиры, - сообщила в своем аккаунте директор некоммерческого партнерства «АватоЛайн» Евгения Корюкова. – из 16-ти штук автобусов – до сих пор не можем найти! Объявляем вознаграждение, чтобы посмотреть этому владельцу в глаза.

Если вы видели автобус №14 с голубыми шторками или ехали в нем как пассажир, сообщите об этом. Сделать это можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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