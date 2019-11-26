В Новокузнецке объявили вознаграждение за маршрутку с выпавшей дверью
Пассажиров, ехавших в маршрутке №14 вечером в понедельник, просят откликнуться. Загадочный автобус с синими шторками и без двери пока не удается найти. Тому, кто сообщит номер автобуса, обещают вознаграждение.
В Новокузнецке объявили вознаграждение за маршрутку с выпавшей дверью.Видео: Instagram Евгении Корюковой
- опять анекдотическая ситуация: со вчерашнего вечера разыскиваем автобус, у которого дверь выпала. На ходу выдавили пассажиры, - сообщила в своем аккаунте директор некоммерческого партнерства «АватоЛайн» Евгения Корюкова. – из 16-ти штук автобусов – до сих пор не можем найти! Объявляем вознаграждение, чтобы посмотреть этому владельцу в глаза.
Если вы видели автобус №14 с голубыми шторками или ехали в нем как пассажир, сообщите об этом. Сделать это можно здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU