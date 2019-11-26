2019-11-26T07:47:27+03:00
Происшествия

79-летняя кемеровчанка устроила распродажу героина

Так женщина хотела избавиться от «запасов» умершего сына
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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79-летняя кемеровчанка устроила распродажу героина. ФОТО: ЛУ МВД России по Кемеровской области.79-летняя кемеровчанка устроила распродажу героина. ФОТО: ЛУ МВД России по Кемеровской области.
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Пожилая жительница Кемерова на пять лет лишилась свободы. В колонию общего режима она попала за то, что пыталась продать принадлежавшие ее сыну наркотики.

79-летняя жительница частного дома в Кемерове некоторое время назад похоронила сына. Тот был наркоманом, и однажды, разбирая его вещи, женщина обнаружила среди них банку с героином. Кемеровчанка решила продать запрещенное вещество лицам, употребляющим наркотики. Однако полностью реализовать свой план ей не удалось: во время «контрольной закупки» кемеровчанку задержали с поличным. А во время обыска дома у кемеровчанки изъяли 17 подготовленных к продаже свертков с героином. В общей сложности - восемь граммов, что считается особо крупным размером.

- В ходе судебных заседаний была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая признала 79-летнюю женщину вменяемой, - сообщает пресс-служба ЛУ МВД России по Кемеровской области. - Заводский районный суд Кемерова учел полное признание подсудимой вины, пожилой возраст, состояние здоровья и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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