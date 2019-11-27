СЕГОДНЯ 07:32 2019-11-27T07:32:35+03:00

Приставы арестовали торговый центр за 47 миллионов рублей в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба УФССП РОссии по Кемеровской области.

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Предприниматель из города Киселевска взял крупный кредит в банке, но вернуть вовремя его не смог. Теперь он может лишиться торгового центра.

В Киселевске судебные приставы арестовали здание торгового центра площадью 1997 квадратных метров. Причина проста: владелец здания не смог вовремя выплатить деньги, взятые у банка.

Как рассказали в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области, предприниматель оформил крупный кредит под залог недвижимости. Сначала он своевременно вносил платежи, однако позже деньги перестали поступать на счет. Представители банка обратились в суд, и судья вынес решение об обращении взыскания на залоговое имущество неплательщика.

- Судебные приставы ОСП по городу Киселевску арестовали нежилое 4-х этажное здание площадью 1997 квадратных метров, - отметили в пресс-службе ведомства. - Стоимость ТЦ «Микс» составляет порядка 47 миллиона рублей

ИСТОЧНИК KP.RU