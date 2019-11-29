В кузбасском магазине задержали сладкого вора

СЕГОДНЯ 03:40 2019-11-29T03:40:46+03:00

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28-летний житель Киселевска успешно скрывался от полиции сразу четырех кузбасских городов, где совершил преступления. Попался же он на краже шоколада в магазине.

Сигнал тревоги поступил на пульт диспетчера из одного из магазинов города Мариинска вечером. Когда бойцы Росгвардии прибыли на объект, оказалось, что неизвестный пытался совершить кражу в продуктовом отделе. Эту попытку заметил по камерам наблюдения сотрудник службы контроля. Он тут же нажал «тревожную кнопку», и вскоре в магазин прибыли стражи порядка.

Гвардейцы задержали подозреваемого и действительно обнаружили в его карманах 20 плиток шоколада. А когда установили личность подозреваемого, оказалось, что его разыскивают сразу в четырех городах Кузбасса – Прокопьевске, Белове, Междуреченске и Новокузнецке. И везде этот 28-летний мужчина подозревается в совершении имущественных преступлений.

«Сладкого» вора доставили в отдел полиции для установления личности.

ИСТОЧНИК KP.RU