2019-12-03T07:25:47+03:00
Общество

Долетались: в Междуреченске закрыли пиццерию «Самолет»

Здесь обнаружили слишком много нарушений
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Долетались: в Междуреченске закрыли пиццерию «Самолет»Долетались: в Междуреченске закрыли пиццерию «Самолет»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Кафе-пиццерия «Самолет», что в Междуреченске, в ближайшее время не будет работать. Ее закрыли на 90 суток из-за многочисленных нарушений.

Жительница города Междуреченска пожаловалась в Роспотребнадзор на качество обслуживания в «Самолете». Специалисты отреагировали на жалобу и провели проверку. Как оказалось, женщина жаловалась не зря: специалисты обнаружили 23 нарушения.

Так, в «Самолете» использовали сырье с истекшим сроком годности, персонал работал без медобследования и гигиенической подготовки, а повар и администратор помимо своих прямых обязанностей занимались уборкой помещений. К слову, не сильно хорошо: склад оказался захламлен старыми досками, коробками и прочим.

Так как эти и многие другие нарушения несли угрозу здоровью людей, суд назначил индивидуальному предпринимателю-владельцу кафе наказание: приостановление деятельности пиццерии сроком на 90 суток.

- Судебные приставы ОСП по городу Междуреченску выехали по месту расположения кафе и исполнили требования исполнительного документа, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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