2019-12-05T06:27:47+03:00
Общество

В Кемерове переименовали торговый центр «Аврора»

Теперь он называется короче – «Лето»
Мария КОЛОСОВА
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В Кемерове переименовали торговый центр «Аврора»В Кемерове переименовали торговый центр «Аврора»Фото: Екатерина БОРМОТОВА
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Кемеровский торговый центр «Аврора», расположенный в Ленинском районе города, сменил название. Теперь на вывеске красуется короткая и лаконичная надпись «Лето».

То, что торговый центр больше не носит старое имя, заметили бдительные кемеровчане. В преддверии открытия собственники дали ему другое имя, в торговом центре факт наличия новой вывески подтвердили.

Напомним, что торговый центр закрыли в апреле 2018 года после проверки соблюдения требований пожарной безопасности. Совсем скоро он возобновит свою работу – об этом в ноябре сообщило руководство территориального управления Ленинского района. Точную дату открытия пока не называют, однако ожидается, что он вновь примет посетителей уже в декабре этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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