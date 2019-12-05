«У одного водителя пробита голова, другой еле дышит»: на кузбасской трассе столкнулись грузовики
Два грузовых автомобиля столкнулись утром на автодороге в Новокузнецке. Один из водителей погиб, а второй находится в больнице с травмами.
Водитель погиб при столкновении двух грузовиков в Кузбассе..Видео: vk.com, "ДТП Новокузнецка", Дмитрий Иванов.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 5 декабря, около 9.40 на 28-м километре автодороги в обход Новокузнецка. Уже известно, что автомобиль «КамАЗ» с полуприцепом двигался в сторону деревни Сосновка, а автомобиль Scania - во встречном направлении. Оба грузовика столкнулись, при этом водитель КамАЗа погиб, а водитель второго грузовика получил травмы различной степени тяжести.
Водитель погиб при столкновении двух грузовиков в Кузбассе. ФОТО: vk.com, "ДТП Новокузнецка", Дмитрий Иванов.
На кадрах, которые очевидцы сделали на месте ДТП, видно, что у одного из автомобилей оторвало кабину, второй грузовик вылетел с дороги под откос. При этом очевидцы сообщают, что один из водителей получил несовместимые с жизнью травмы, а другой еле дышит.
При столкновении у одного из грузовиков оторвало кабину. ФОТО: vk.com, "ДТП Новокузнецка", Дмитрий Иванов.
- В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и степень вины каждого из водителей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU