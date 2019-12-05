«У одного водителя пробита голова, другой еле дышит»: на кузбасской трассе столкнулись грузовики

СЕГОДНЯ 09:22 2019-12-05T09:53:45+03:00

Водитель погиб при столкновении двух грузовиков в Кузбассе. ФОТО: vk.com, "ДТП Новокузнецка", Дмитрий Иванов.

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Два грузовых автомобиля столкнулись утром на автодороге в Новокузнецке. Один из водителей погиб, а второй находится в больнице с травмами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/747894" frameborder="0"></iframe> Водитель погиб при столкновении двух грузовиков в Кузбассе..Видео: vk.com, "ДТП Новокузнецка", Дмитрий Иванов.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 5 декабря, около 9.40 на 28-м километре автодороги в обход Новокузнецка. Уже известно, что автомобиль «КамАЗ» с полуприцепом двигался в сторону деревни Сосновка, а автомобиль Scania - во встречном направлении. Оба грузовика столкнулись, при этом водитель КамАЗа погиб, а водитель второго грузовика получил травмы различной степени тяжести.

Водитель погиб при столкновении двух грузовиков в Кузбассе. ФОТО: vk.com, "ДТП Новокузнецка", Дмитрий Иванов.

На кадрах, которые очевидцы сделали на месте ДТП, видно, что у одного из автомобилей оторвало кабину, второй грузовик вылетел с дороги под откос. При этом очевидцы сообщают, что один из водителей получил несовместимые с жизнью травмы, а другой еле дышит.

При столкновении у одного из грузовиков оторвало кабину. ФОТО: vk.com, "ДТП Новокузнецка", Дмитрий Иванов.

- В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и степень вины каждого из водителей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU