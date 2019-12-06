2019-12-06T10:44:38+03:00
Происшествия

Водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком в Кузбассе

ДТП произошло в Тисульском районе
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком в Кузбассе. ФОТО: Денис ЗастрожновВодитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком в Кузбассе. ФОТО: Денис Застрожнов
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В Тисульском районе накануне вечером столкнулись КамАз и легковой автомобиль «Лада Калина». Один из участников дорожно-транспортного происшествия погиб.

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 5 декабря, около 18:30 на 12-ом километре автодороги «Ржавчик – Комсомольск», на территории Тисульского района. Предварительно сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель автомобиля «Лада Калина» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В это же время навстречу ему ехал грузовой автомобиль КамАЗ. Машины столкнулись, и в результате ДТП водитель лековушки погиб.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

- Полиция Кузбасса рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также выполнять предписания дорожных знаков и требования сотрудников ДПС, - призывают специалисты пресс-службы ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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