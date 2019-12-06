Кузбасские гвардейцы привезли Деду 50 килограммов еды

СЕГОДНЯ 14:09 2019-12-06T14:09:37+03:00

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Решив провести марафон добрых дел, бойцы Росгвардии из Юрги и не ожидали, что обретут нового друга. Они собрали около 50 килограммов корма для животных, отвезли в приют для бездомных животных. И там они познакомились с Дедом.

Дед – пожилой сторожевой пес, верой и правдой служивший хозяевам в юные и зрелые свои годы. Потом он волей судьбы оказался в приюте, и теперь живет здесь. О непростой судьбе Деда росгвардейцам-волонтерам рассказала Маргарита, которая ухаживает за животными в приюте. Она показала, в каких условиях живут около 60 собак и кошек, как их лечат, как заботятся. Поведала Маргарита и о том, что некоторые из животных обретают новых хозяев.

Бойцы Росгвардии сразу обратили внимание на Деда – солидного крупного пса. Из-за почтенного возраста найти ему хозяев непросто, однако Дед отлично справляется с работой, которую ему доверили в приюте – главного защитника и охранника.

Росгвардейцев растрогала судьба Деда, и они пообещали, что обязательно вернутся навестить четвероногого «коллегу». А еще – решили помогать волонтерам в их добрых делах.

ИСТОЧНИК KP.RU