За незначительный дефект телевизора новокузнечанка отсудила сотни тысяч у магазина

СЕГОДНЯ 08:36 2019-12-07T08:36:06+03:00

Стоимость самого телевизора оказалась почти в два раза меньше компенсации

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В магазине отказались менять бракованный телевизор, а потом по суду выплатил его владелице сумму, в два раза превышающую стоимость. Сам телевизор остался у новокузнечанки.

Новокузнечанка купила в суперамаркете электроники телевизор стоимостью 119 999 рублей. Через несколько месяцев она обнаружила, что при заливке экрана некоторыми цветами в углу появляется часть телефонного номера. При обычном использовании дефект был незаметен. Женщина обратилась в магазин, чтобы вернуть телевизор, но ей отказали. Тогда онапошла в суд. Назначенная экспертиза действительно обнаружила незначительный дефект.

Тот самый дефект.

- Стоимость устранения недостатка оказалась меньше стоимости покупки. А значит, ремонт целесообразен, - цитирует слова юриста Евгения Ильченко, который представлял интересы новокузнечанки в суде, ВашГород.ру. - Исковые требования нами уточнились, и мы решили телевизор оставить себе, а с продавца взыскать стоимость ремонта, неустойку, штраф, компенсацию морального вреда.

Суд встал на сторону новокузнечанки и обязал сеть супермаркетов выплатить требуемые суммы. За некачественный товар магазин заплатил 228 тысяч рублей и оплатил судебные издержки. Телевизор остался у покупательницы. Решение суда в законную силу пока не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU