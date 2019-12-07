2019-12-07T11:52:49+03:00
Общество

Курсант первой детской автошколы Кузбасса ответил на 20 вопросов за три минуты

При этом он не допустил ни одной ошибки
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Курсант первой детской автошколы Кузбасса ответил на 20 вопросов за три минуты. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.Курсант первой детской автошколы Кузбасса ответил на 20 вопросов за три минуты. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.
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Первая в Кузбассе детская автошкола подводит первые итоги обучения: 14 старшеклассников из разных городских школ сдали свои первые экзамены.

Чтобы проверить уровень подготовки будущих автомобилистов, сотрудники ГИБДД провели первый для них теоретический экзамен. Хоть автошкола и детская, здесь все по-взрослому: учебный класс, компьютеры, билеты из 20 вопросов. Даже время, которое отводится на ответы – такое же, как и при приеме теоретического экзамена в ГИБДД. К слову, один из курсантов установил первый в автошколе рекорд, ответив на все вопросы за три минуты. При этом он не допустил ни одной ошибки!

Ученики первой в Кузбассе детской автошколы сдали первые экзамены. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Ученики первой в Кузбассе детской автошколы сдали первые экзамены. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

- Почти все ребята достойно прошли проверку знаний ПДД и показали неплохие результаты, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

14 курсантов детской автошколы получают теоретические знания, а также совершенствуют навыки управления автомобилем на автодроме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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