Курсант первой детской автошколы Кузбасса ответил на 20 вопросов за три минуты
Первая в Кузбассе детская автошкола подводит первые итоги обучения: 14 старшеклассников из разных городских школ сдали свои первые экзамены.
Чтобы проверить уровень подготовки будущих автомобилистов, сотрудники ГИБДД провели первый для них теоретический экзамен. Хоть автошкола и детская, здесь все по-взрослому: учебный класс, компьютеры, билеты из 20 вопросов. Даже время, которое отводится на ответы – такое же, как и при приеме теоретического экзамена в ГИБДД. К слову, один из курсантов установил первый в автошколе рекорд, ответив на все вопросы за три минуты. При этом он не допустил ни одной ошибки!
Ученики первой в Кузбассе детской автошколы сдали первые экзамены. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.
- Почти все ребята достойно прошли проверку знаний ПДД и показали неплохие результаты, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.
14 курсантов детской автошколы получают теоретические знания, а также совершенствуют навыки управления автомобилем на автодроме.
ИСТОЧНИК KP.RU