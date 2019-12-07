2019-12-07T13:13:48+03:00
Общество

Погода не располагает: автомобилистов Кузбасса призывают отказаться от поездок

Сотрудники ГИБДД предупреждают о неблагоприятных метеоусловиях
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Погода не располагает: автомобилистов Кузбасса призывают отказаться от поездокПогода не располагает: автомобилистов Кузбасса призывают отказаться от поездокФото: Евгения ГУСЕВА
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Мокрый снег, метели, снежные наносы и гололедица существенно ухудшили обстановку на кузбасских дорогах. Сотрудники ГИБДД призывают автомобилистов отказаться от дальних поездок, а если это невозможно, быть предельно осторожными на дорогах.

Автомобилистов, решивших отправиться в дорогу, сотрудники Госавтоинспекции призывают учитывать погодные условия, не совершать резких необдуманных маневров, держать дистанцию и выбирать разумную скорость.

- Госавтоинспекция Кузбасса рекомендует отказаться от дальних поездок. В связи с погодными условиями возможны ограничения движения на участках дорог, где осуществляется очистка снега, - отмечают специалисты отдела пропаганды областной ГИБДД.

В свою очередь, пешеходам рекомендуют позаботиться о своей безопасности.

- Перед переходом проезжей части убедитесь, что все водители вас видят и успевают остановиться, - добавляют специалисты ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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