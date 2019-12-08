СЕГОДНЯ 05:35 2019-12-08T05:35:17+03:00

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Кемеровчанка Ксения Кривко, мать четверых сыновей, победила в конкурсе «Mrs. Globe 2020», финал которого проходил в субботу в Китае. Сообщение об этом размещено в официальном аккаунте конкурса в Instagram.

В субботу, 7 декабря, в Китае состоялся финал конкурса «Миссис Земной шар 2020». 80 участниц из 75 стран боролись за титул самой красивой женщины мира. Представительница России, мать четверых сыновей Ксения Кривко, обошла всех своих соперниц – именно ее жюри признало победительницей конкурса.

Титул «Миссис Земной шар 2020» получила многодетная кемеровчанка. ФОТО: instagram.com/mrs_globe

В августе 2019 года Ксения Кривко была признанна самой красивой женщиной России и получила титул «Миссис Россия 2019 – Globe» на национальном конкурсе в Москве. Именно это дало ей право представлять страну на международном финале конкурса в городе Шэньчжень в Китае..

37-летняя Ксения Кривко живет в Кемерове, воспитывает четверых сыновей, является телеведущей, автором и ведущей женских тренингов.

ИСТОЧНИК KP.RU