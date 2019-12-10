2019-12-10T11:05:06+03:00
Общество

Дети из Белова остались без снежных горок

Стихийные горки ликвидировали коммунальщики и сотрудники Госавтоинспекции
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Дети из Белова остались без снежных горок. ФОТО: отдел пропаганды ГИБДД Кемеровской областиДети из Белова остались без снежных горок. ФОТО: отдел пропаганды ГИБДД Кемеровской области
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Ребятишки из Белова в поисках развлечений приспособили под катания естественные склоны и пандус около кинотеатра. Долго кататься им не пришлось: коммунальщики и сотрудники ГИБДД ликвидировали стихийные горки.

Опасные горки обнаружили сотрудники Госавтоинспекции города Белово во время рейда. Как оказалось, на улицах Октябрьской и Каховской естественные склоны засыпало снегом, и дети приспособили их для катания. Еще одну импровизированную горку обнаружили возле кинотеатра «Рубин»: здесь ребятня каталась с пандусов. Дети даже не задумывались о том, что такие игры очень опасны, ведь «горки» выходят аккурат на проезжую часть.

Сотрудники ГИБДД сообщили о местах опасных развлечений коммунальщикам, и вскоре все несанкционированные горки были обработаны противогололедными материалами. Теперь дети на них не катаются.

- Кузбассовцы не должны оставаться равнодушными к вопросам детской безопасности. Если вы увидели снежный или ледяной спуск, расположенный вблизи дороги и представляющий опасность, сообщите о нем в коммунальные службы или территориальный отдел ГИБДД для принятия своевременных мер по его ликвидации, - обращаются к жителям региона специалисты областной Госавтоинспекции

ИСТОЧНИК KP.RU

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