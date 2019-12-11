2019-12-11T06:39:34+03:00
Общество

В Кемерове разрушили здание медакадемии

Бывший корпус в Кировском районе снесли [видео]
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове разрушили здание Медакадемии. Фото^ Инцидент Кузбасс/ InstagramВ Кемерове разрушили здание Медакадемии. Фото^ Инцидент Кузбасс/ Instagram
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Сразу два этажа здания бывшей медицинской академии было снесено в Кировском районе в Кемерове. Произошедшее сняли на видео жители областного центра.

Старый корпус КемГМА располагался на улице 40 лет Октября, 6. Пожар в нем произошел еще в 2015 году, и с тех пор полуразрушенное помещение облюбовали бомжи и наркоманы. Разумеется, местным жителям это было не по нраву, тем более что у района и без того репутация весьма криминального.

Однако долгое время решить вопрос с долгостроем не получалось - корпус находился в федеральной собственности. Наконец строение передали муниципальным властям, во многом благодаря проявленной инициативе губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Как в октябре после принятия данного решения отметил мэр города Илья Середюк, на этом месте власти хотят построить жилой дом.

Снос бывшего корпуса Медакадемии в Кировском районе в городе Кемерово.Видео: Инцидент Кузбасс/ Instagram

- Но если жители Кировского посчитают, что там должно быть что-то иное, мы готовы выслушать все их предложения, - отметил градоначальник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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