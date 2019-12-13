2019-12-13T06:51:57+03:00
Общество

Места для 20 электрозаправок в Новокузнецке определят горожане

Все станции будут находиться в удобных для горожан местах
Екатерина РОМАНОВА
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Места для 20 электрозаправок в Новокузнецке определят горожане. ФОТО: пресс-служба администрации НовокузнецкаМеста для 20 электрозаправок в Новокузнецке определят горожане. ФОТО: пресс-служба администрации Новокузнецка
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В Новокузнецке в скором времени планируют установить три электрозаправочные станции, а в будущем их число вырастет до 20. Глава города Сергей Кузнецов предложил горожанам самим выбрать, где будут находиться первые станции.

- Для того чтобы эти станции эффективно работали, хотелось бы обсудить дислокацию их расположения, - написал глава города в своем аккаунте в соцсетях. - Первые три станции должны быть расположены максимально удобно. Свои предложения пишите в комментариях.

Также мэр Новокузнецка отметил, что всего в городе могут появиться порядка 20 электрозаправочных станций - возле торговых центров, во дворах жилых районов - там, где они больше всего нужны владельцам электрокаров.

- Появление зарядной инфраструктуры для электромобилей и электробусов будет способствовать появлению новых коммерческих операторов на рынке, появлению новых услуг каршеринга и такси на базе электрокаров, не говоря уже о росте доли электромобилей для личных и корпоративных нужд, - добавили в пресс-службе администрации Новокузнецка.

Кстати, некоторые новокузнечане не дождались массового распространения электрозаправок и стали заряжать свои автомобили оригинальными способами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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