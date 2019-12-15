СЕГОДНЯ 07:58 2019-12-15T07:58:47+03:00

Беречь от огня и воды: кузбассовцам рассказали, как выбирать пиротехнику. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области.

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Как сделать праздник безопасным и радостным? В преддверии Нового года сотрудники МЧС дали рекомендации по выбору пиротехники.

Пока жители Кузбасса готовятся к встрече Нового года, украшают квартиры, покупают подарки и праздничную атрибутику, специалисты МЧС напоминают о том, как сделать праздник безопасным. Для того, чтобы праздничные салюты не обернулись бедой, пиротехнику нужно покупать в специализированных магазинах или специализированных торговых секциях крупных сетевых магазинов, которые отвечают необходимым требованиям.

- На упаковке должна быть указана дата производства, маркировка, знак качества вне зависимости от размера изделия. К каждому пиротехническому изделию должна прилагаться подробная инструкция на русском языке с указанием способа применения петард и фейерверков, срока годности, условия хранения, информации о производителе и знака Росстандарта, - напоминают в МЧС.

Хранить фейерверки следует в сухом и недоступном для детей месте. Салютам вредны как слишком влажный воздух, так и близость обогревательных приборов и легковоспламеняющихся предметов. Запуск фейерверка при порывистом ветре лучше отложить, а площадка для запуска должна быть свободной от деревьев, линий электропередач и прочих преград.

ИСТОЧНИК KP.RU