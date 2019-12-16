2019-12-16T10:01:25+03:00
Происшествия

Суд над экс-главой МЧС Кузбасса по делу «Зимней вишни» перенесли

Судебное заседание пройдет 19 декабря
Екатерина РОМАНОВА
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Суд над экс-главой МЧС Кузбасса по делу «Зимней вишни» перенеслиСуд над экс-главой МЧС Кузбасса по делу «Зимней вишни» перенеслиФото: Кирилл ЧАЩИН
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Дату суда по делу о пожаре в«Зимней вишне», по которому проходит экс-главаГУ МЧС Кузбасса Александр Мамонтов, перенесли с 16 на 19 декабря.

16 декабря в суде были назначены предварительные слушанья по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Однако стало известно, что дату рассмотрения дела бывшего начальника регионального ГУ МЧС и главного государственного иоспектора города Кемерово по пожарному надзору Григория Терентьева перенесли на три дня. Об этом сообщил адвокат Терентьева.

По ее словам, рассмотрение дела отложено на 19 декабря по процессуальным мотивам.

Напомним, Мамонтова и Терентьева обвиняют в присвоении или растрате, а также в халатности. По версии следствия. Александр Мамонтов и Григорий Терентьев знали о многочисленных нарушениях противопожарной безопасности, однако не приняли мер для проведения проверки и дальнейшего устранения нарушений. Это привело к тому, что 25 марта 2018 года произошла трагедия. Из-за неисправной системы пожаротушения не было возможности потушить здание, а из-за закрытых аварийных выходов невозможно было эвакуировать людей.

Кроме того, следствие выявило факты хищения денежных средств с использованием служебного положения.

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Согласно действующему законодательству проверка должна была быть произведена до 18 марта 2018 года, о чем и Мамонтов, и Терентьев достоверно знали [продолжение]

У главы кемеровского МЧС служили «мертвые души»?

Следователи изъяли документы, которые говорят о том, что руководитель регионального МЧС брал на службу ветеранов, числившихся на должностях спасателей. Занимались ли эти ветераны чем-то, или это были «мертвые души» - сейчас выясняется. [продолжение]

Глава кузбасского МЧС рассказал о действиях спасателей на пожаре в «Зимней вишне»

Как отметил глава управления, на пожаре были задействованы все люди. Некоторые пожарные получали травмы, но продолжали работать. Он отверг, слухи о запоздалом появлении пожарных. Также он объяснил, почему спасатели не использовали батуты, чтобы спасать людей, которые прыгали из окон. [продолжение]

ИСТОЧНИК KP.RU

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