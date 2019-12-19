2019-12-19T15:55:58+03:00
Общество

Собачке с обреченными глазами из Кемерова ищут хозяев

Ей нужен новый дом с добрыми хозяевами
Екатерина РОМАНОВА
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Собачке с обреченными глазами из Кемерова ищут хозяев. ФОТО: vk.com, "Потряшки Кемерово"Собачке с обреченными глазами из Кемерова ищут хозяев. ФОТО: vk.com, "Потряшки Кемерово"
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Рыжая собачка с печальными глазами отчаянно нуждается в человеческой любви и тепле. Преданная хозяевами, она ищет новый дом.

Историю рыжей собачки с грустным отчаявшимся взглядом мы рассказывали накануне. Осенью ее подобрала на улице кемеровчанка и привела к себе домой. Однако пожилая мать женщины посчитала, что прокормить собаку они не смогут. Она повела питомца на прогулку, завела подальше и привязала к забору. Сколько времени собака провела на улице, неизвестно. В конце концов ее, замерзшую, подобрали волонтеры. А вскоре нашлась и хозяйка. Женщина забрала собаку домой, но призналась, что ее пожилая мать против животных.

- Мы дали объявление о том, что ищем хозяев собачке. Вчера нам позвонили и сказали, что готовы взять ее к себе, - рассказала волонтер Светлана Санникова. - Увы, сегодня оказалось, что эти люди в силу обстоятельств не смогут стать новыми хозяевами.

Поиск новых хозяев, готовых принять умненькую добродушную собаку в семью, продолжается. Она обязательно станет тем самым другом и защитником, о котором вы мечтали. И если вы готовы взять ее к себе, позвоните по телефону: +7-951-170-3232.

ИСТОЧНИК KP.RU

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