Стала не нужна: кемеровчанка привязала надоевшую собаку к забору общежития

Тоненькая мордочка, большие ушки и обреченный взгляд - небольшая рыжая собачка сидела у забора, с надеждой глядя на прохожих. Она уже совсем замерзла и отчаялась ждать хозяев, когда неравнодушные горожане заметили ее, отвязали от забора и на время приютили.

«Собака ухоженная, с поводком, и есть намордник на ошейнике. Район политеховских общежитий на Мичурина, - написала волонтер Светлана Санникова. - Обнаружена привязанной к забору. Сколько просидела - неизвестно.

Впрочем, вскоре стало известно, как собака появилась возле общежития. Как оказалось, собачка потерялась не в первый раз. Еще осенью она увязалась за кемеровчанкой, и та ее приютила в своей комнате в общежитии. Но в семье сложная финансовая ситуация, кормить животинку оказалось нечем. И тогда мать хозяйки собачки решила от нее избавиться.

«Собака ей не нужна, бабушка ее отвела подальше, привязала и - подыхай, - сокрушается волонтер. - Не знаю, как дальше будет, найти бы собаке хороших хозяев, но где их взять?!»

Сейчас собачку забрала прежняя хозяйка - дочь той самой женщины, которая привязала питомца к забору. Пообещала, что какое-то время будет заботиться о ней, пока не пристроит. Неравнодушные кемеровчане переживают, что «пристрой» может оказаться таким же - за поводок у забора. Волонтеры поддерживают связь с горе-хозяйкой, следят, чтобы собака не исчезла, и активно ищут собаке новых хозяев. Тех самых, которые вернут радость псинке.

К слову, это не первый случай, когда хозяева подобным образом избавляются от животных. Так, в Новокузнецке девушка привязала собаку на цепь возле ветеринарной клиники и оставила ее одну, насыпав немного корма. В январе 2020 года вступает в силу закон, согласно которому подобное жестокое обращение с животными будет преследоваться. Также предполагается, что всех домашних питомцев будут чипировать, чтобы в дальнейшем следить за их судьбой.