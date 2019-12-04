У бездомных животных в Кузбассе появился шанс на достойную жизнь

Эти истории полны человеческой подлости и надежды на лучшее. У каждой - свой сюжет, но все они объединены предательством, жестокостью и верой в то, что все, в конце концов, наладится.

Собаку Найду - такое имя она получила позже - хозяйка оставила на цепи возле ветклиники в Новокузнецке. Домашняя псина уже дрожала от холода, когда на нее обратили внимание. Сейчас Найде ищут хозяина, а ведь ее могли бы просто бросить где-нибудь вдали от жилья - и тогда бы у животного не было шансов выжить.

Найду хозяйка оставила в мороз на улице, посадив на цепь возле крыльца. Фото: Дарья ПУШКАРЕВА.

Именно так поступили с Дымкой: молоденькую «британку» нашли ползущей на обмороженных лапках по дороге. Кошка лишилась всех лапок, хвоста, части ушек и носика, но выжила - лишь благодаря волонтерам. Сейчас у нее - четыре протеза на лапках.

Дымка отморозила себе лапы и теперь ходит на протезах. Фото: Нина ПОЛОСУХИНА.

А вот у Ральфа был дом, который он охранял, сидя в будке. Хозяева уверяют, что кормили его, но когда волонтеры обнаружили пса, он был похож на живую мумию. Полтора года потребовалось для того, чтобы Ральф превратился в холеного красавца.

У хозяев от недостатка корма Ральф стал похож на живую мумию. Фото: приют "Верный".

Или Тимошка: его, резвого и невоспитанного щенка - некому было заниматься этим! - облил горючей жидкостью и поджег хозяин. Волонтерам и ветеринарам удалось спасти собаку. Правда, новые хозяева не спешат брать подросшего добродушного и уже воспитанного пса к себе.

Хозяин облил Тимошу горючей жидкостью и поджег. Фото: из личного архива волонтера Анны.

Всех этих страшных историй можно было бы избежать, если бы федеральный закон об ответственном обращении с животными, принятый в 2018 году, работал уже сейчас. Однако полностью он вступает в силу лишь с 1 января 2020 года. В Кузбассе с этого же дня начнет действовать закон о содержании животных в приютах.

Требует коренного перелома

На карте, которую составили активисты Ассоциации благополучия животных, разными цветами отмечены регионы, где действуют те или иные нормативные правовые акты по защите животных. Кузбасс - среди регионов, где ситуация требует коренного перелома. У нас до недавнего времени не было правовых актов, которые бы регулировали содержание безнадзорных животных. Хотя предложение об их принятии областная прокуратура вносила еще в январе 2017 года. Животных в основном отлавливали, умерщвляли и утилизировали. С 1 января 2020 года этого нельзя будет делать - по закону.

На ноябрьской сессии Совета народных депутатов Кузбасса проект закона «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению животных без владельцев» был принят в первом чтении. Во втором чтении его планируют принять депутаты уже Законодательного собрания в декабре 2019 года.

Животных без владельцев должны отлавливать и передавать в приюты, убивать их – незаконно.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ответственное обращение

Благодаря новому региональному закону у бездомных животных появится шанс на достойную жизнь. По идее бродячие собаки и кошки должны исчезнуть с улиц. При этом жестокое обращение с ними - исключено.

В пресс-службе Законодательного собрания Кузбасса отметили, что животных без владельцев будут отлавливать и передавать в приюты. Там их будут стерилизовать и лечить. После этого неагрессивных особей либо должны возвращать в то же место, где их поймали, либо размещать в приютах и искать новых владельцев.

- Наряду с Федеральным законом «Об ответственном обращении с животными» проект регионального закона направлен на укрепление нравственности и соблюдения принципов гуманности, - отметили в пресс-службе областного Заксобрания.

Чипирование и маркирование

Федеральный закон, который вступает в силу с 1 января 2020 года, предполагает всеобщее чипирование животных. Пока этот пункт не работает, а если бы работал, ни с Дымкой, ни с Найдой не случилось бы беды. Не исключено, что в будущем запретят бездумно разводить зверей ради бизнеса. В западных странах, кстати, такая практика существует. Более того, там, чтобы приобрести животное, нужно доказать, что оно будет жить в достойных условиях. Взять собаку из приюта - это нормально.

В Кузбассе с приютами туго: в Кемерове самый известный приют - «Верный» - создан на средства неравнодушных людей и за их же счет поддерживается. Волонтеры стерилизуют, лечат и кормят животных, стараясь каждому выделить достаточно места. Остальные приюты - в большинстве своем - очень малы по площади, а их главное достоинство - кормежка, лечение и поиск новых владельцев.

В Новокузнецке же до сих пор нет ни одного приюта - ни частного, ни муниципального. Столь самоотверженных людей, готовых взять кредит на дом для бездомных собак, как это сделали в Кемерове, не нашлось. Вот и берут собак да кошек лишь на передержки.

Согласно новому региональному закону, приюты могут быть как государственными, так и муниципальными или частными. Но независимо от формы собственности владельцы приюта должны соблюдать ряд требований.

- Проводить осмотр, вакцинацию животных против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и животных, осуществлять учет, маркирование неснимаемыми и несмываемыми метками, стерилизовать, - комментирует закон пресс-служба кузбасского Законодательного собрания. - Содержать поступивших в приюты животных до наступления их естественной смерти, либо возврата их на прежнее место обитания, либо передачи новым хозяевам.

Также владельцы приютов должны будут возвращать домашних собак и кошек хозяевам и вести учет поступления и выбытия животных.

Нужен контроль!

Многих владельцев домашних животных или приютов волнует еще один вопрос: кто же будет следить за соблюдением закона? Не получится ли так, что отправленное якобы на чипирование животное усыпят?

- За соблюдением законов Кемеровской области наблюдает Совет народных депутатов Кузбасса (Законодательного собрания - с 1 декабря. - Ред.), другие уполномоченные органы, общественные организации и объединения, - отметили в пресс-службе Законодательного собрания.

Так, за тем, чтобы бездомные животные жили в приютах свободно и сытно, будут следить государственный надзор и общественный контроль. Причем в последний могут входить члены общественных объединений и иных некоммерческих организаций, а также обычные граждане, любящие животных.

По идее на городских улицах не должно быть бродячих кошек и собак.Фото: Мария ЛЕНЦ

КОНКРЕТНО

С 1 января 2020 года домашних и бездомных собак и кошек предлагают чипировать.

Нельзя будет выгонять животное из дома.

После отлова собак и кошек будут помещать в приюты, где их будут чипировать, стерилизовать, а потом либо искать хозяев, либо отпускать туда же, где животное было найдено.

В приютах животные должны выгуливаться. Не допускается перенаселенность.

Жестокое обращение с домашними животными по-прежнему будет преследоваться по закону.

Эвтаназия здоровых котят, щенков и взрослых животных запрещена.

КСТАТИ

Кошек замуровывать нельзя!

С 23 ноября 2019 года Правительство Российской Федерации внесло в Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, в подпункт «в» пункта 11 изменения. Теперь один из продухов подвального помещения и технический подполий должен быть открыт в течение всего календарного года. А это, в свою очередь, дает шанс тем самым бездомным кошкам не замерзнуть суровой зимой и не быть замурованными заживо, как это уже случалось в Кузбассе.