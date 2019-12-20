Появилось видео сгоревшего на кузбасской трассе бензовоза
Появилось видео с места страшного ДТП на трассе в Кузбассе. Им поделились очевидцы в социальных сетях.
На кадрах видно, что два большегруза – бензовоз и мазутовоз – раскидало по разным сторонам дороги. Пролившееся топливо воспламенилось, что заметно издалека по столбу черного дыма.
Бензовоз загорелся на федеральной трассе в Кузбассе.Видео: FBI Ленинск-Кузнецкий/ vk.com
Напомним, что авария произошла на 191-м километра трассы Р-255 «Сибирь» на территории Топкинского района. В связи с работой прибывших оперативных служб движение на этом участке было перекрыто.
Также сообщается, что в результате столкновения погиб водитель бензовоза, который не смог выбраться из кабины.
ИСТОЧНИК KP.RU