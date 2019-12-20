Появилось видео сгоревшего на кузбасской трассе бензовоза

СЕГОДНЯ 13:38 2019-12-20T13:38:56+03:00

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Появилось видео с места страшного ДТП на трассе в Кузбассе. Им поделились очевидцы в социальных сетях.

На кадрах видно, что два большегруза – бензовоз и мазутовоз – раскидало по разным сторонам дороги. Пролившееся топливо воспламенилось, что заметно издалека по столбу черного дыма.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/750814" frameborder="0"></iframe> Бензовоз загорелся на федеральной трассе в Кузбассе.Видео: FBI Ленинск-Кузнецкий/ vk.com

Напомним, что авария произошла на 191-м километра трассы Р-255 «Сибирь» на территории Топкинского района. В связи с работой прибывших оперативных служб движение на этом участке было перекрыто.

Также сообщается, что в результате столкновения погиб водитель бензовоза, который не смог выбраться из кабины.

ИСТОЧНИК KP.RU