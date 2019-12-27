В трех городах Кузбасса вновь объявлен режим «черного неба»

СЕГОДНЯ 05:48 2019-12-27T06:43:04+03:00

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В Кузбассе вновь объявили режим «черного неба». Из-за отсутствия ветра и осадков в воздухе могут скапливаться загрязняющие вещества.

В Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске введен режим НМУ. В связи с этим предприятиям рекомендовано провести все необходимые мероприятия по снижению количества выбросов в воздух.

Во всех трех городах режим неблагоприятных метеоусловий был введен в четверг, 26 декабря, с 18.00. В областном центре он продлится до 18.00 27 декабря. В Новокузнецке и Прокопьевске он будет снят только 29 декабря, в 18.00.

Отметим, что в начале декабря в Кузбассе уже вводили режим НМУ из-за неблагоприятной погоды.

ИСТОЧНИК KP.RU