В трех городах Кузбасса вновь объявлен режим «черного неба»
В Кузбассе вновь объявили режим «черного неба». Из-за отсутствия ветра и осадков в воздухе могут скапливаться загрязняющие вещества.
В Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске введен режим НМУ. В связи с этим предприятиям рекомендовано провести все необходимые мероприятия по снижению количества выбросов в воздух.
Во всех трех городах режим неблагоприятных метеоусловий был введен в четверг, 26 декабря, с 18.00. В областном центре он продлится до 18.00 27 декабря. В Новокузнецке и Прокопьевске он будет снят только 29 декабря, в 18.00.
Отметим, что в начале декабря в Кузбассе уже вводили режим НМУ из-за неблагоприятной погоды.
ИСТОЧНИК KP.RU