Кузбассовцы пережили самую холодную ночь в декабре
Минувшая ночь была самой холодной в этом декабре. По данным «Гисметео», в некоторых районах столбики термометров опустились до температуры в -38 градусов.
Так, самые низкие температуры были в Юрге и Яе: здесь было -38 градусов и безветрие. Чуть теплее – в Тайге: -36 градусов, и с Белово – 35 градусов мороза. В Топках «минус» достиг 33 градусов, а в Кемерове и Новокузнецке было по -30 градусов.
И ночь, и утро выдались холодными. Скрин страницы Gismeteo.ru
Впрочем, Кузбассовцы уверяют, что данные «Гисметео» не совсем верные.
- Я выводила на улицу собаку утром, было -34 градуса! Пришлось быстренько погулять и бежать домой, - рассказала кемеровчанка Лариса. – А потом еще похолодало.
- А у нас было -32 градуса утром, - отмечает новокузнечанка Екатерина.
К слову, такие низкие температуры воздуха обычно сопровождаются отсутствием ветра. А это, в свою очередь, в промышленных городах приводит к образованию смога. Так, в трех кузбасских городах уже объявлен режим «черного неба».
ИСТОЧНИК KP.RU