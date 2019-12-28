Кузбассовцы пережили самую холодную ночь в декабре

СЕГОДНЯ 08:18 2019-12-28T08:18:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Минувшая ночь была самой холодной в этом декабре. По данным «Гисметео», в некоторых районах столбики термометров опустились до температуры в -38 градусов.

Так, самые низкие температуры были в Юрге и Яе: здесь было -38 градусов и безветрие. Чуть теплее – в Тайге: -36 градусов, и с Белово – 35 градусов мороза. В Топках «минус» достиг 33 градусов, а в Кемерове и Новокузнецке было по -30 градусов.

И ночь, и утро выдались холодными. Скрин страницы Gismeteo.ru

Впрочем, Кузбассовцы уверяют, что данные «Гисметео» не совсем верные.

- Я выводила на улицу собаку утром, было -34 градуса! Пришлось быстренько погулять и бежать домой, - рассказала кемеровчанка Лариса. – А потом еще похолодало.

- А у нас было -32 градуса утром, - отмечает новокузнечанка Екатерина.

К слову, такие низкие температуры воздуха обычно сопровождаются отсутствием ветра. А это, в свою очередь, в промышленных городах приводит к образованию смога. Так, в трех кузбасских городах уже объявлен режим «черного неба».

ИСТОЧНИК KP.RU