Следователи ищут новокузнечанку, которая выбросила новорожденного малыша
В Следственном комитете Кузбасса подтвердили, что в Новокузнецке у мусорных баков обнаружено тело младенца. Специалисты проводят доследственную проверку.
Тело новорожденной девочки рядом с мусорными баками на улице Тореза обнаружила новокузнечанка и вызвала правоохранительные органы. Это произошло около полуночи 5 января.
- Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит, был ли ребенок живорожденный, причину его смерти и давность ее наступления, - сообщили в СУ СК России по Кемеровской области.
Также следователи вместе с сотрудниками полиции устанавливают женщин, которые состояли на учете на поздних сроках беременности, но сейчас не имеют признаков беременности, а также новорожденных детей.
ИСТОЧНИК KP.RU