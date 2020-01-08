2020-01-08T05:18:46+03:00
Происшествия

Следователи ищут новокузнечанку, которая выбросила новорожденного малыша

Проводится доследственная проверка
Виктория АРБУЗОВА
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Следователи ищут женщину, которая выбросила малышкуСледователи ищут женщину, которая выбросила малышкуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Следственном комитете Кузбасса подтвердили, что в Новокузнецке у мусорных баков обнаружено тело младенца. Специалисты проводят доследственную проверку.

Тело новорожденной девочки рядом с мусорными баками на улице Тореза обнаружила новокузнечанка и вызвала правоохранительные органы. Это произошло около полуночи 5 января.

- Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит, был ли ребенок живорожденный, причину его смерти и давность ее наступления, - сообщили в СУ СК России по Кемеровской области.

Также следователи вместе с сотрудниками полиции устанавливают женщин, которые состояли на учете на поздних сроках беременности, но сейчас не имеют признаков беременности, а также новорожденных детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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