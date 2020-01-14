2020-01-14T07:16:49+03:00
Общество

На Крещение в Кузбассе будут оборудованы 63 места массового купания

Все они будут безопасными для желающих окунуться в прорубь
Екатерина РОМАНОВА
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На Крещение в Кузбассе будут оборудованы 63 места массового купанияНа Крещение в Кузбассе будут оборудованы 63 места массового купанияФото: Михаил ФРОЛОВ
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Совсем скоро православные христиане будут отмечать Крещение. Накануне праздника специалисты уже начали готовить купели для совершения религиозных обрядов.

По традиции верующие в эти дни окунаются в реку, и никакой мороз не может заставить их отказаться от этого. Для того чтобы обряд был безопасным, в Кузбассе будет оборудовано 63 места для купания. Каждую купель проверят на соответствие всех требований, обустроят удобные подходы, места для переодевания и обогрева - и лишь после этого здесь можно будет проводить религиозные обряды.

К слову, в течение всех крещенских праздников в местах купания будет дежурить личный состав и техника МЧС России, медицинских служб, областных спасательных формирований, подразделений полиции, а также представители оперативных служб администраций муниципальных образований.

Специалисты МЧС в преддверии Крещения напоминают, что погружаться в холодную воду не следует людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Нельзя прыгать в купель, погружаться в воду детям без сопровождения взрослых. А после купания лучше всего одеться в сухую и теплую одежду.

К слову, новокузнечане могут остаться без одного из популярных мест, где расположена купель. В парке «Водный» толщина льда сейчас тоньше, чем того требуют правила безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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