2020-01-19T04:02:21+03:00
Общество

Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Крещением и окунулся в прорубь

Об этом он рассказал в социальных сетях
Яна ПОПОВА
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Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Крещением и окунулся в прорубь. ФОТО: Сергей Цивилев/vk.comСергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Крещением и окунулся в прорубь. ФОТО: Сергей Цивилев/vk.com
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил всех жителей региона с великим праздником Крещения Господня. Он вместе со всеми исполнил древний обряд – окунулся в ледяную купель, о чем рассказал своим подписчикам в социальной сети.

– Сегодня все православные христиане отмечают светлый праздник Крещения Господня и по традиции окунаются в прорубь. Давно закаляюсь, поэтому окунуться для меня – одно удовольствие. Всех православных христиан я поздравляю с праздником! Желаю всем мира, согласия и семейного тепла! – пишет губернатор.

Подписчики сообщества заметили, что тоже с удовольствием окунулись в крещенскую купель, а некоторые из них посетили место обряда всей семьей.

– Организация супер! Все, как всегда, на высоте, уже пятый год приезжаем всей семьей! – делится впечатлениями один из комментаторов под постом.

Напомним, ранее сообщалось, что все мероприятия, проводимые в Крещения на территории Кузбасса, будут охранять 1200 полицейских, а также казаки, бойцы Росгвардии, дружинники и сотрудники частных охранных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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