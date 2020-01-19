Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Крещением и окунулся в прорубь
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил всех жителей региона с великим праздником Крещения Господня. Он вместе со всеми исполнил древний обряд – окунулся в ледяную купель, о чем рассказал своим подписчикам в социальной сети.
– Сегодня все православные христиане отмечают светлый праздник Крещения Господня и по традиции окунаются в прорубь. Давно закаляюсь, поэтому окунуться для меня – одно удовольствие. Всех православных христиан я поздравляю с праздником! Желаю всем мира, согласия и семейного тепла! – пишет губернатор.
Подписчики сообщества заметили, что тоже с удовольствием окунулись в крещенскую купель, а некоторые из них посетили место обряда всей семьей.
– Организация супер! Все, как всегда, на высоте, уже пятый год приезжаем всей семьей! – делится впечатлениями один из комментаторов под постом.
Напомним, ранее сообщалось, что все мероприятия, проводимые в Крещения на территории Кузбасса, будут охранять 1200 полицейских, а также казаки, бойцы Росгвардии, дружинники и сотрудники частных охранных организаций.
ИСТОЧНИК KP.RU