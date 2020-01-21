Замгубернатора рассказал о разрезе в 20 километрах от Кемерова
Заместитель губернатора Кузбасса Андрей Панов рассказал, зачем в Кемеровском районе проводятся общественные слушания. Также он заявил, что строительство нового разреза под Кемеровом не планируется.
Несколько дней назад появилась информация о том, что в Кемеровском округе в скором времени может появиться новый разрез. Замгубернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов опроверг эту информацию. Он отметил, что участки «Поле шахты «Черниговская» и «Южный. Первый этап», о которых идет речь, относятся к Глушинскому месторождению и действительно расположены в 22 километрах от Кемерова.
- Лицензии на разработку этих участков выданы в 2014 году для продолжения работы разреза «Черниговец». Общественные слушания назначены в связи с тем, что в проекты отработки вносятся определенные технические изменения. Площадь отработки месторождений не меняется, - отметил Андрей Панов. - Поэтому разговоры об открытии нового угольного разреза ничего общего с реальным положением дел не имеют.
ИСТОЧНИК KP.RU