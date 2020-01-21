Замгубернатора рассказал о разрезе в 20 километрах от Кемерова

21 Янв. 2020 2020-01-21T07:14:10+03:00

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Заместитель губернатора Кузбасса Андрей Панов рассказал, зачем в Кемеровском районе проводятся общественные слушания. Также он заявил, что строительство нового разреза под Кемеровом не планируется.

Несколько дней назад появилась информация о том, что в Кемеровском округе в скором времени может появиться новый разрез. Замгубернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов опроверг эту информацию. Он отметил, что участки «Поле шахты «Черниговская» и «Южный. Первый этап», о которых идет речь, относятся к Глушинскому месторождению и действительно расположены в 22 километрах от Кемерова.

- Лицензии на разработку этих участков выданы в 2014 году для продолжения работы разреза «Черниговец». Общественные слушания назначены в связи с тем, что в проекты отработки вносятся определенные технические изменения. Площадь отработки месторождений не меняется, - отметил Андрей Панов. - Поэтому разговоры об открытии нового угольного разреза ничего общего с реальным положением дел не имеют.

ИСТОЧНИК KP.RU