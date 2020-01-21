После пожара в кабинете физики Следком проверит кузбасскую школу
Лабораторный кабинет школы №4 пострадал от пожара, который начался в самый разгар рабочего дня. Теперь здесь проводят доследственную проверку специалисты регионального Следственного комитета.
Пожар в школе № 4 в Прокопьевске.Видео: vk.com
В кабинете физики после пожара, который произошел 20 января, придется делать ремонт. К счастью, от огня пострадали лишь стены и мебель: уроков в тот день в кабинете не было.
Около двух часов дня по заявке, которую подала администрация школы, электрик монтировал электропроводку в распределительном щитке в кабинете физики – с этого, по предварительным данным Следственного управления СК РФ по Кемеровской, и начались события, приведшие к пожару.
- Для выполнения работ электричество было выключено, а после его включения в лаборантской в месте проведения работ и произошло возгорание, — рассказали «Кузбассу» в пресс-службе Управления Следственного комитета Кемеровской области. — О произошедшем электрик сразу же сообщил дежурному в школе, который и вызвал пожарных.
Сейчас следователи устанавливают свидетелей и очевидцев случившегося. Также им предстоит выяснить причины и условия возникновения возгорания. Для этого будет назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Каким оно будет, пока не известно, зато известно, что в кабинете физике предстоит провести капитальный ремонт.
ИСТОЧНИК KP.RU