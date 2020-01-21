После пожара в кабинете физики Следком проверит кузбасскую школу

21 Янв. 2020 2020-01-21T17:44:58+03:00

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Лабораторный кабинет школы №4 пострадал от пожара, который начался в самый разгар рабочего дня. Теперь здесь проводят доследственную проверку специалисты регионального Следственного комитета.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/755649" frameborder="0"></iframe> Пожар в школе № 4 в Прокопьевске.Видео: vk.com

В кабинете физики после пожара, который произошел 20 января, придется делать ремонт. К счастью, от огня пострадали лишь стены и мебель: уроков в тот день в кабинете не было.

Около двух часов дня по заявке, которую подала администрация школы, электрик монтировал электропроводку в распределительном щитке в кабинете физики – с этого, по предварительным данным Следственного управления СК РФ по Кемеровской, и начались события, приведшие к пожару.

- Для выполнения работ электричество было выключено, а после его включения в лаборантской в месте проведения работ и произошло возгорание, — рассказали «Кузбассу» в пресс-службе Управления Следственного комитета Кемеровской области. — О произошедшем электрик сразу же сообщил дежурному в школе, который и вызвал пожарных.

Сейчас следователи устанавливают свидетелей и очевидцев случившегося. Также им предстоит выяснить причины и условия возникновения возгорания. Для этого будет назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Каким оно будет, пока не известно, зато известно, что в кабинете физике предстоит провести капитальный ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU