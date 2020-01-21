2020-01-21T17:44:58+03:00
Происшествия

После пожара в кабинете физики Следком проверит кузбасскую школу

ЧП произошло в Прокопьевске
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
После пожара в кабинете физики Следком проверит кузбасскую школу. ФОТО: кадр видео vk.comПосле пожара в кабинете физики Следком проверит кузбасскую школу. ФОТО: кадр видео vk.com
Изменить размер текста:

Лабораторный кабинет школы №4 пострадал от пожара, который начался в самый разгар рабочего дня. Теперь здесь проводят доследственную проверку специалисты регионального Следственного комитета.

Пожар в школе № 4 в Прокопьевске.Видео: vk.com

В кабинете физики после пожара, который произошел 20 января, придется делать ремонт. К счастью, от огня пострадали лишь стены и мебель: уроков в тот день в кабинете не было.

Около двух часов дня по заявке, которую подала администрация школы, электрик монтировал электропроводку в распределительном щитке в кабинете физики – с этого, по предварительным данным Следственного управления СК РФ по Кемеровской, и начались события, приведшие к пожару.

- Для выполнения работ электричество было выключено, а после его включения в лаборантской в месте проведения работ и произошло возгорание, — рассказали «Кузбассу» в пресс-службе Управления Следственного комитета Кемеровской области. — О произошедшем электрик сразу же сообщил дежурному в школе, который и вызвал пожарных.

Сейчас следователи устанавливают свидетелей и очевидцев случившегося. Также им предстоит выяснить причины и условия возникновения возгорания. Для этого будет назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Каким оно будет, пока не известно, зато известно, что в кабинете физике предстоит провести капитальный ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
После пожара в кабинете физики Следком проверит кузбасскую школу
Крупный рынка в Кемерове заминировали в восьмой раз за неделю
Фигуранту дела «Зимней вишни» отказали в смягчении меры пресечения
В Кемерове продавали шаурму с кишечной палочкой
В Кузбассе столкновение движущегося состава и автобуса попало на видео
Названа причина пожара в Кузбассе, в котором погибла 9-летняя девочка
В прокуратуре рассказали о нарушениях при вывозе мусора в Кузбассе
Стала известна дата Всероссийской массовой лыжной гонки в Кузбассе
В Кузбассе двое мужчин украли уголь на 8 миллионов рублей
Ухи захотелось: рыбаки украли осетра из супермаркета в Новокузнецке
Магия чисел: сколько кузбассовцев захотело пожениться в красивую дату
Потерявшая память кемеровчанка пропала в Кузбассе
Информация о голодовке стрелка в новокузнецком суде не подтвердилась
В Кемерове на переходе автомобиль сбил ребенка
Кемеровчанку с магнитиками лишили свободы на девять лет
Замгубернатора рассказал о разрезе в 20 километрах от Кемерова
Три человека погибли в горящем доме в Кузбассе
Кемеровчанин украл деньги у ребенка и пропил их
В Кузбассе из-за снегопада иномарку выбросило в сугроб
В ночном клубе Кузбасса умерла глава регионального управления Минюста РФ
В Кузбассе столкнулись автомобиль и запряженные конем сани
Сергей Цивилев: В Кузбассе появятся авиарейсы до Абакана, Кызылы и Омска