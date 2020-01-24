2020-01-24T08:54:13+03:00
Общество

Дорожники Кузбасса борются с последствиями 12-часового снегопада

На дорогах Кемерова работает 130 единиц спецтехники
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Глава Кемерова рассказал об уборке снега в городе. ФОТО: Инстаграм Ильи Середюка.Глава Кемерова рассказал об уборке снега в городе. ФОТО: Инстаграм Ильи Середюка.
Изменить размер текста:

Нынешний январь богат на снегопады. Вот и с 23 января снег идет на территории почти всего региона. О том, как дорожники борются с последствиями стихии, рассказал глава Кемерова.

Из-за непрекращающегося снега работы по расчистке дорогидут практически круглосуточно. Так, во время снегопада, который начался в четверг, 23 января, на дороги вышли 130 снегоуборочных машин.

- Основная цель – обеспечить проезжее состояние дорог в этих сложных погодных условиях, - отметил Илья Середюк в соцсетях..

С утра количество техники увеличилось. Так, на дорогах уже работают 152 спецмашины – грейдеры, погрузчики, КамАЗы и тракторы с плугами, щетками и пескоразбрасывателями.

К слову, синоптики прогнозируют снегопады, сильный ветер и потепление до конца недели. А это значит, что у коммунальщиков работы в ближайшее время будет много.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Бумерок расхлестали!»: два человека пострадали в ДТП в Новокузнецке
На кузбасской нефтебазе арестовали самострой
РСХБ зрит в корень: новая электронная платформа упростила закупку дикоросов
70-летний мужчина погиб в ДТП на кузбасской трассе
Центр бережливого производства в сфере транспорта строят в Кузбассе
Дорожники Кузбасса борются с последствиями 12-часового снегопада
В кузбасских аэропортах обеззараживают воздух из-за опасного коронавируса
Подросток украл гараж из кооператива в Междуреченске
В Кузбассе грабитель нападал на женщин и угрожал им убийством скальпелем
11-летний кемеровчанин ушел из дома и пропал
В ДТП с машиной медпомощи и самосвалом в Кузбассе погибла женщина
Хакер из Кемерова заработал на вирусе четыре с половиной миллиона рублей
Новокузнецкие предприятия оштрафовали за загрязнение воздуха
Работникам кузбасского разреза погасили долг по зарплате в 34 миллиона рублей
Сход лавин ожидается во время оттепели в Кузбассе
Медиахолдинг «Кузбасс» стал участником проекта «Экодвор»
Кареглазый мужчина с красным родимым пятном пропал в Кузбассе
Ненастоящие сигареты Marlboro продавались в Новокузнецке
Замерзшего в кузбасской тайге мужчину эвакуируют на вертолете
Кузбассовец задолжал 900 тысяч рублей по алиментам сыну
Пожар в административном здании произошел ночью в Кемерове
Новокузнечанин застрелил по ошибке студента и избежал тюрьмы
1800 частных домов газифицируют в Кузбассе
Новый генпрокурор России в день назначения говорил о кемеровской «Зимней вишне»
Прокопчанин дважды ограбил пенсионерку и пошел в кафе
Сергею Лаврову подарили варенье из кузбасских шишек
В выходные в Кузбасс придет оттепель
Парк с детской площадкой и мангалами для барбекю появится в Новокузнецке
Бывшая глава налоговой службы Кемеровской области вошла в аппарат нового Правительства России