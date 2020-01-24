Дорожники Кузбасса борются с последствиями 12-часового снегопада

24 Янв. 2020 2020-01-24T08:54:13+03:00

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Нынешний январь богат на снегопады. Вот и с 23 января снег идет на территории почти всего региона. О том, как дорожники борются с последствиями стихии, рассказал глава Кемерова.

Из-за непрекращающегося снега работы по расчистке дорогидут практически круглосуточно. Так, во время снегопада, который начался в четверг, 23 января, на дороги вышли 130 снегоуборочных машин.

- Основная цель – обеспечить проезжее состояние дорог в этих сложных погодных условиях, - отметил Илья Середюк в соцсетях..

С утра количество техники увеличилось. Так, на дорогах уже работают 152 спецмашины – грейдеры, погрузчики, КамАЗы и тракторы с плугами, щетками и пескоразбрасывателями.

К слову, синоптики прогнозируют снегопады, сильный ветер и потепление до конца недели. А это значит, что у коммунальщиков работы в ближайшее время будет много.

ИСТОЧНИК KP.RU