Дорожники Кузбасса борются с последствиями 12-часового снегопада
Нынешний январь богат на снегопады. Вот и с 23 января снег идет на территории почти всего региона. О том, как дорожники борются с последствиями стихии, рассказал глава Кемерова.
Из-за непрекращающегося снега работы по расчистке дорогидут практически круглосуточно. Так, во время снегопада, который начался в четверг, 23 января, на дороги вышли 130 снегоуборочных машин.
- Основная цель – обеспечить проезжее состояние дорог в этих сложных погодных условиях, - отметил Илья Середюк в соцсетях..
С утра количество техники увеличилось. Так, на дорогах уже работают 152 спецмашины – грейдеры, погрузчики, КамАЗы и тракторы с плугами, щетками и пескоразбрасывателями.
К слову, синоптики прогнозируют снегопады, сильный ветер и потепление до конца недели. А это значит, что у коммунальщиков работы в ближайшее время будет много.
ИСТОЧНИК KP.RU