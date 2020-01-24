2020-01-24T12:05:31+03:00
Общество

В Кемерове пройдет Русская вечерка

Гостей ждут танцы, стол с угощениями и молодецкие забавы
Поделиться:
В Кемерове пройдет Русская вечеркаВ Кемерове пройдет Русская вечерка
Изменить размер текста:

В Кемеровской областной библиотеке имени В.Д. Федорова пройдет «Русская вечерка». Гостей ждут танцы, стол с угощениями, молодецкие забавы и многое другое.

Вечерка - это то же самое, что и современная вечеринка, только звучат на таких мероприятиях не треки известных музыкантов, а русские народные песни, под которые лучше всего танцевать кадриль или водить хоровод.

Такое мероприятие специально для жителей и гостей города приготовили представители областной библиотеки. Вечерка пройдет в воскресенье, 26 января, в 14.00.

Участников вечеринки будут ждать объединяющие игры под живую музыку - гармонь, балалайку и гусли, молодецкие забавы, выступления артистов, стол с разными угощениями и, конечно же, танцы. Также любители литературы смогут приобрести произведения из книжной коллекции «Комсомольской правды».

Стоимость участия - 100 рублей. Вырученные средства будут направлены на развитие проекта «Русские вечерки» в Кемерове, а также на оплату аренды помещения, реквизит.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сход лавины готовятся вызвать в Новокузнецке
Кузбассовец нажился на чужом масле
В Кемерове виновника ДТП со смертельным исходом отправят под суд
В Кузассе женщина подожгла машину знакомого ради мести
В Кузбассе рабочий автобус врезался в погрузчик
В Кемерове пройдет Русская вечерка
Кузбассовец подарил другу гель для душа со спайсом
В Кузбассе при пожаре в частном доме погибла женщина
Число долгожителей в Кузбассе удвоилось за несколько лет
«Бумерок расхлестали!»: два человека пострадали в ДТП в Новокузнецке
На кузбасской нефтебазе арестовали самострой
РСХБ зрит в корень: новая электронная платформа упростила закупку дикоросов
70-летний мужчина погиб в ДТП на кузбасской трассе
Центр бережливого производства в сфере транспорта строят в Кузбассе
Дорожники Кузбасса борются с последствиями 12-часового снегопада
В кузбасских аэропортах обеззараживают воздух из-за опасного коронавируса
Подросток украл гараж из кооператива в Междуреченске
В Кузбассе грабитель нападал на женщин и угрожал им убийством скальпелем