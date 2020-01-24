В Кемерове пройдет Русская вечерка

24 Янв. 2020 2020-01-24T12:05:31+03:00

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В Кемеровской областной библиотеке имени В.Д. Федорова пройдет «Русская вечерка». Гостей ждут танцы, стол с угощениями, молодецкие забавы и многое другое.

Вечерка - это то же самое, что и современная вечеринка, только звучат на таких мероприятиях не треки известных музыкантов, а русские народные песни, под которые лучше всего танцевать кадриль или водить хоровод.

Такое мероприятие специально для жителей и гостей города приготовили представители областной библиотеки. Вечерка пройдет в воскресенье, 26 января, в 14.00.

Участников вечеринки будут ждать объединяющие игры под живую музыку - гармонь, балалайку и гусли, молодецкие забавы, выступления артистов, стол с разными угощениями и, конечно же, танцы. Также любители литературы смогут приобрести произведения из книжной коллекции «Комсомольской правды».

Стоимость участия - 100 рублей. Вырученные средства будут направлены на развитие проекта «Русские вечерки» в Кемерове, а также на оплату аренды помещения, реквизит.

ИСТОЧНИК KP.RU